Sri Lanka'da Kuraklık Çeltik Tarlalarını Etkiledi

KOLOMBO, 17 Ağustos (Xinhua) -- Sri Lanka Tarım Bakanı Mahinda Amaraweera, ülkede yaklaşık 15.000 hektar çeltik tarlasının mevcut kuraklıktan etkilendiğini söyledi.

Bakan Çarşamba günü basına yaptığı açıklamada, kuraklıktan etkilenen çeltik tarlalarının çoğunlukla Güney ve Kuzey-Batı eyaletlerinde bulunduğunu ve çiftçilere tazminat ödenmesi için zararın değerlendirileceğini kaydetti.

Sri Lanka'da temel gıda maddesi olan çeltik, Güney Asya ülkesinde yılda iki ayrı sezonda yetiştiriliyor.

Ülkenin meteoroloji ajansına göre kurak dönemin Eylül sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.