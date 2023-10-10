Sri Lanka'da İthalat Kısıtlamaları Kaldırıldı

Sri Lanka Maliye Bakanı, otomobiller dışındaki tüm ithal ürünler için kısıtlamaların kaldırıldığını duyurdu. Ekonomik kriz nedeniyle yapılan kısıtlamaların gevşetilmesiyle birlikte ithalat harcamalarında rekor düşüş yaşandı.

KOLOMBO, 10 Ekim (Xinhua) -- Sri Lanka Maliye Bakanı Ranjith Siyambalapitiya, Pazartesi gecesinden itibaren geçerli olmak üzere otomobillerin dışındaki tüm kalemlerde ithalat kısıtlamalarının kaldırıldığını duyurdu.

Bakan, Pazartesi günü basına yaptığı açıklamada ilgili tebliğin Pazartesi gecesi itibarıyla resmi gazetede yayımlanacağını belirtti.

Sri Lanka hükümetinin Eylül ayında yaptığı açıklamada, fiyatların istikrara kavuşturulması için Ekim ayında araçlar dışındaki tüm ithal ürünlere yönelik kısıtlamaların gevşetileceği belirtilmişti.

Sri Lanka hükümeti, ekonomik kriz nedeniyle Ağustos 2022'de 1.465 kalem ürünün ithalatını kısıtlamış, ancak daha sonra çeşitli kararlarla bu kalemlerin çoğu üzerindeki kısıtlamaları kaldırmıştı.

Resmi verilere göre Sri Lanka'nın 2022'deki toplam ithalat harcamaları, 2021'e kıyasla yüzde 11,4'lük rekor bir düşüş kaydederek 18 milyar ABD dolarının üzerinde gerçekleşmişti.