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Sri Lanka'da fırın rafları 2-3 gün içinde boşalacak

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Sri Lanka'da fırın rafları 2-3 gün içinde boşalacak

Sri Lanka'da All Ceylon Fırın Sahipleri Derneği (ACBOA) yetkilileri, ülkedeki gıda kıtlığı nedeniyle fırın raflarının 2-3 içinde boşalacağını bildirdi.

Sri Lanka'da All Ceylon Fırın Sahipleri Derneği (ACBOA) yetkilileri, ülkedeki gıda kıtlığı nedeniyle fırın raflarının 2-3 içinde boşalacağını bildirdi.

Sri Lanka tarihin en büyük ekonomik kriziyle boğuşuyor. Sri Lanka'da All Ceylon Fırın Sahipleri Derneği (ACBOA) yetkilileri, ülkede yakıt kıtlığı, malzeme fiyatlarındaki artışın ardından ekmek kıtlığı yaşanacağını bildirdi. ACBOA Başkanı NK Jayawardena, Enerji Bakanını kriz hakkında bilgilendirdiğini ancak kendisinden henüz bir yanıt gelmediğini belirterek, "Fırıncılık endüstrisinin ciddi tehditle karşı karşıya olduğundan ve yakıt krizi nedeniyle endüstrinin çökeceğini daha önce söylemiştim. Unlu mamul üretimi temel hizmet kategorisinde yer alıyor. Ancak şu ana kadar sektörü kurtarmak için hiçbir şey yapılmadı" ifadelerini kullandı.

Sri Lanka'da son durum

Sri Lanka Parlamento Başkanı Mahinda Yapa Abeywardena, öfkeli protestocular tarafından Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın başkanlık konutunun basılmasının ve Başbakan Ranil Wickremesinghe'nin evinin ateşe verilmesinin ardından Rajapaksa'nın Çarşamba günü istifa edeceğini duyurmuştu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başbakan Wickremesinghe ise, "Tüm vatandaşların güvenliği dahil olmak üzere, hükümetin sürekliliğini sağlamak için parti liderlerinin bütün partilerin katılımıyla kurulacak bir hükümet konusundaki tavsiyesini kabul ediyorum. Bunu kolaylaştırmak için de istifa edeceğim" demişti. - COLOMBO

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Sri Lanka Ekonomi Haberler

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