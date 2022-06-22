Başbakan bizzat duyurdu! Aylardır krizle boğuşan Sri Lanka'da ülke ekonomisi tamamen çöktü - Haberler

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Başbakan bizzat duyurdu! Aylardır krizle boğuşan Sri Lanka'da ülke ekonomisi tamamen çöktü

AA - Sümeyye Dilara Dinçer - Ekonomi
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Başbakan bizzat duyurdu! Aylardır krizle boğuşan Sri Lanka'da ülke ekonomisi tamamen çöktü

Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe, tarihinin en büyük krizini yaşayan ülkesinin ekonomisinin çöktüğünü ve petrol ithalatı için bile ödeme yapamadıklarını duyurdu.

Başbakan Wickremesinghe parlamentoda yaptığı konuşmada, Sri Lanka'nın yakıt, gaz, elektrik ve gıda kıtlığının ötesinde ciddi bir durumla karşı karşıya olduğunu söyleyerek "Ekonomimiz tamamen çöktü" ifadesini kullandı.

Petrol ithalatı için bile ödeme yapılamadığını söyleyen Wickremesinghe, hükümetin söz konusu krizi geri çevirme şansını kaçırdığını belirtti.

Tarihinin en büyük ekonomik kriziyle karşı karşıya olan ülkede halk, elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda protestolarını yoğunlaştırmıştı. Başbakanlık Ofisi'nin çevresinde 9 Mayıs'ta toplanan göstericiler ile hükümet yanlıları arasında arbede yaşanmış, başkent Kolombo'da askeri birlikler göreve çağrılmıştı.

Başbakan bizzat duyurdu! Aylardır ekonomik krizle boğuşan Sri Lanka'da ülke ekonomisi tamamen çöktü

Muhalefetin artan baskısı sonrası Başbakan Mahinda Rajapaksa, 9 Mayıs'ta istifa etmiş, kabine de feshedilmişti. Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, ülkede daha önce 3 dönem başbakanlık yapan Ranil Wickremesinghe'yi 12 Mayıs'ta başbakanlığa atamıştı.

Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatı vermişti. Ülke çapına yayılan protestolarda aralarında iktidar partisi milletvekili ile 2 polisin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetmiş, 250 kişi yaralanmıştı.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Ekonomi

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