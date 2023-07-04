Spotçuların depoları doldu, öğrenciler sosyal medyaya yöneldi

Üniversite bitiminde eşya satan öğrenci çok ama alan spotçu yok

Memleketine dönecek mezun öğrenciler eşyalarını satmaya başladı

Spotçu Halis Özüdoğru:

"Öğrenciler işi biliyorlar, eşyalarını sosyal medyadan satıyorlar"

"Pandemi ve seçim sonrasında elimizde bir sürü eşya birikti, depolarımız doldu"

ESKİŞEHİR - Bu sene mezun olarak memleketine dönmeye hazırlanan öğrenciler eşyalarını satmaya başlarken, deposu dolu olan spotçular alım yapmayınca gençler sosyal sosyal medya üzerinden satış yapmaya odaklandı.

Öğrenci kenti Eskişehir'e başka memleketlerden gelen ve 4 senelik üniversite hayatını bitiren gençler yuvalarına dönmeye hazırlanıyor. Eğitim hayatı için ev kuran öğrenciler, yaz tatili öncesinde eşyalarını elden çıkartmaya çalışıyor. Ancak spotçu esnafları, eşya satmak isteyen çok fazla öğrenci olmasına rağmen depolarının dolu olması sebebiyle alım yapamadıklarını söyledi. Pandemi ve seçim sonrasında depolarda çok fazla eşya biriktiğine dikkat çeken esnaf, öğrencilerin bu duruma çözüm olarak sosyal medyaya ve internete yöneldiğini ifade etti. Aynı zamanda son dönemlerde öğrencilerin daha fazla birbirleri arasında alışveriş yapmayı tercih ettiği aktarılırken, yeni eğitim ve öğretim sezonunda gelecek öğrencilerin yazılı garanti belgesi almadan alışveriş yapmaması tavsiye edildi.

"Mezun öğrenciler eşyalarını satıp gitmek istiyor ama alacak çok fazla adam yok"

Eskişehir'de spotçuluk yapan Halis Özüdoğru, memleketine dönecek mezun öğrencilerin eşyalarını satmaya başladığını ancak çoğu spotçunun depolarının dolu olması gerekçesiyle alım yapamadığını belirtti. Buna çözüm olarak ise öğrencilerin sosyal medya ve internetten üzerinden kendileri arasında ticaret yapmaya yöneldiğini dile getiren Özüdoğru, "Şu anda üniversiteden mezun olan ve memleketine dönecek olan öğrenciler eşyalarını satmak, devretmek istiyorlar. Yeni gelenlerle ilgili henüz bir hareketlilik yok ancak 2-3 ay sonra yoğunluk başlar. Piyasanın durumu okulların açılmasıyla ve kapanmasıyla birlikte orantılı ilerliyor. Öğrenci dışında konuşmak gerekirse polisler, askerler ve sağlık personelleri gel git yapınca bir sürü alışveriş oluyor. Öğrenciler giderken de burada eşyalar yığılıyor. Adam 4 senesini bitirmiş, komple eşyasını satıp gitmek istiyor. Bir pandemi ve seçim olayı geçirdiğimiz için bazı sıkıntılar oldu. Dolayısıyla öğrencinin eşyasını satış yapabileceği alım yapacak çok fazla adam yok. Bizim elimizde çok fazla eşya var, depolarımız dolu. Ama öğrenciler işlerini biliyorlar. Kendi aralarında kurdukları internet siteleri ve sosyal medya üzerinden bu meseleyi çözüyorlar. Birbirleri arasında daha fazla alışveriş yapıyorlar. Çamaşır makinesi, buzdolabı, fırın, koltuk, köşe, baza, yatak takımı ve gardırop dahil her şeyi satıyorlar. Ancak yeni gelecek öğrencilere şöyle bir tavsiyem var, her yerden fiyat öğrensinler ve garantisiz ürün almasınlar. Sözlü olarak değil, yazılı ve mühürlü bir şekilde garanti alsınlar. Böylelikle istedikleri yerden alışveriş yapabilirler" dedi.