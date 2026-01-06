Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1654 lira 81 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 7,3 azalarak 1 milyar 753 milyon 763 bin 350 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 08.00-10.00, 16.00-18.00 ve 21.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük 13.00'te 1654 lira 81 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 818 lira 61 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 816 lira 54 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin olarak kayıtlara geçti.