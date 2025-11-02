Spot Piyasalarda Elektrik Fiyatları Yükseliyor
Yarın için spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı 3 bin 400 lira ile en yüksek seviyeye ulaşırken, en düşük fiyat ise 1607 lira olarak belirlendi. İşlem hacmi ise bir önceki güne göre yüzde 38,4 artış gösterdi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 38,4 artarak 1 milyar 719 milyon 307 bin 630 lira olarak gerçekleşti.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 07.00-09.00 ile 14.00-20.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 12.00'de 1607 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 70 lira 23 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 96 lira 27 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 360 lira 35 kuruş olarak kayıtlara geçti.