Spot Piyasalarda Elektrik Fiyatları Yükseliyor

Güncelleme:
Spot piyasada yarın için bir megavatsaat elektriğin fiyatı, en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1050 lira olarak belirlendi. İşlem hacmi de günlük yüzde 8,8 artış gösterdi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1050 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 8,8 artarak 1 milyar 703 milyon 598 bin 788 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 07.00-08.00 ve 16.00-22.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 12.00'de 1050 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 38 lira 26 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 37 lira 63 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1000 lira olarak kayıtlara geçti.

