Haberler

Spot Piyasalarda Elektrik Fiyatları Yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yarın için spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük ise 780 lira olarak belirlendi. Bugün işlem hacmi, dünkü rakamlara göre yüzde 5,2 arttı.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 780 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 5,2 artarak 1 milyar 303 milyon 166 bin 306 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 07.00, 08.00 ve 16.00-20.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 12.00'de 780 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 371 lira 80 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 384 lira 92 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 717 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Başak Erkalan - Ekonomi
Şanlıurfa'da inşaatta göçük! 2 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı

İnşaatta göçük! Şehri sarsan faciadan art arda acı haberler geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasemin Ergene'nin kızları annelerini solladı

Yasemin Ergene'nin kızları annelerini solladı
İspanya-Türkiye maçını Alman hakem Felix Zwayer yönetecek

Milyonların merakla beklediği maçı yönetecek
Rafa Silva'dan Beşiktaşlı taraftarların sabrını taşıracak bir hareket daha

Beşiktaşlıların sabrını taşıracak bir hareket daha
Şehidin tabutunun başında gülüşen isimlerin kim olduğu ortaya çıktı

Şehidin tabutunun başında gülüşen isimlerin kim olduğu ortaya çıktı
Yasemin Ergene'nin kızları annelerini solladı

Yasemin Ergene'nin kızları annelerini solladı
39'luk Dzeko attığı gollerle tarih yazıyor! Adım adım Dünya Kupası

39'luk Dzeko tarih yazıyor
Arapsaçına döndü! Türkiye'nin konuştuğu dosyayı Cinayet Büro devraldı

Arapsaçına döndü! Türkiye'nin konuştuğu dosya artık Cinayet Büroda
Sıra dışı kaza: Köpek sahibini vurdu

Sıra dışı kaza: Köpek sahibini vurdu
Mustafa Erhan Hekimoğlu'ndan Beşiktaş'a kötü haber

Kara bulutlar dağılmıyor! Şimdi de genç yıldızı sakatlandı
Oto kurtarıcının üzerindeki otomobilde arkadaşını başından vurdu

Oto kurtarıcının üzerindeki otomobilde arkadaşını başından vurdu
Dünya kuş gribi kıskacında: Hollanda'da dev itlaf

Dünya kuş gribi kıskacında: Hollanda'da dev itlaf
İstanbul'da musluklardan çamurlu su akıyor! İSKİ'den açıklama geldi

Megakent'te neler oluyor? Görüntü büyük tedirginlik yarattı
Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi

Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.