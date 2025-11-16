Spot Piyasalarda Elektrik Fiyatları Yükseldi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 780 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 5,2 artarak 1 milyar 303 milyon 166 bin 306 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 07.00, 08.00 ve 16.00-20.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 12.00'de 780 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 371 lira 80 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 384 lira 92 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 717 lira olarak kayıtlara geçti.