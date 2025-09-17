Spot Piyasalarda Elektrik Fiyatları Belirlendi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 748 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 18,3 azalarak 1 milyar 715 milyon 984 bin 582 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 19.00'da 3 bin 400 lira, en düşük 12.00'de 748 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 656 lira 25 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 659 lira 52 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 399 lira 1 kuruş, en düşük 1000 lira olarak kayıtlara geçti.