Haberler

Spot Piyasalarda Elektrik Fiyatları Belirlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yarın için spot piyasalarda bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı 3 bin 400 lira, en düşük fiyatı ise 748 lira olarak belirlendi. İşlem hacmi ise yüzde 18,3 azaldı.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 748 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 18,3 azalarak 1 milyar 715 milyon 984 bin 582 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 19.00'da 3 bin 400 lira, en düşük 12.00'de 748 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 656 lira 25 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 659 lira 52 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 399 lira 1 kuruş, en düşük 1000 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz - Ekonomi
Lisede korkunç görüntü: Rehber öğretmenin sözleri de olay kadar vahim

Lisede korkunç görüntü: Rehber öğretmenin sözleri de olay kadar vahim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taraftarlar kahroldu! Galatasaray'a Osimhen şoku

Taraftarlar kahroldu! Galatasaray'a Osimhen şoku
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.