Spot Piyasalarda Elektrik Fiyatları Belirlendi

Yarın için spot elektrik piyasasında bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı 3 bin 400 lira, en düşük fiyatı ise 1584 lira 89 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi de %34,4 artış gösterdi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 34,4 artarak 2 milyar 51 milyon 350 bin 495 lira olarak gerçekleşti.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 34,4 artarak 2 milyar 51 milyon 350 bin 495 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 08.00, 19.00 ve 20.00'de 3 bin 400 lira, en düşük saat 12.00'de 1584 lira 89 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 909 lira 71 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 928 lira 28 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 754 lira 10 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Başak Erkalan - Ekonomi
