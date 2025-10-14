Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Yükseliş Gösterdi

Haberler

Yarın için spot piyasada bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı 3 bin 399 lira 98 kuruş, en düşük fiyatı ise 780 lira olarak belirlendi. İşlem hacmi de önceki güne göre artış gösterdi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yaklaşık yüzde 1 artarak 1 milyar 787 milyon 343 bin 235 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 18.00'de 3 bin 399 lira 98 kuruş, en düşük 12.00'de 780 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 891 lira 4 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 899 lira 39 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 779 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Ekonomi
