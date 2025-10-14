Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Yükseliş Gösterdi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 399 lira 98 kuruş, en düşük 780 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yaklaşık yüzde 1 artarak 1 milyar 787 milyon 343 bin 235 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 18.00'de 3 bin 399 lira 98 kuruş, en düşük 12.00'de 780 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 891 lira 4 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 899 lira 39 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 779 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.