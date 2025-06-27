Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Yüksek Seviyelerde Seyrediyor
Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük ise 1374 lira 69 kuruş olarak belirlendi. Elektrik piyasasında işlem hacmi yüzde 14,8 azalarak 1,68 milyar lira seviyesine düştü.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1374 lira 69 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 14,8 azalarak 1 milyar 677 milyon 961 bin 388 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 19.00-21.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 10.00'da 1374 lira 69 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 576 lira 35 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 558 lira 62 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1539 lira 98 kuruş olarak kayıtlara geçti.