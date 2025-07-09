Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Yüksek Seviye

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin yarın için fiyatı en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük ise 1399 lira 99 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi ise düne göre yüzde 8,6 azaldı.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1399 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 8,6 azalarak 2 milyar 107 milyon 279 bin 467 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 00.00'da 3 bin 400 lira, en düşük saat 12.00'de 1399 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 971 lira 41 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 976 lira 71 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 744 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi
Yavaş: Amaç CHP'li belediye başkanlarının önünü kesmekse bugün görevi bırakmaya razıyım

Mansur Yavaş'tan net mesaj: Bugün görevi bırakmaya razıyım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öcalan'ın yanındakilerin kim olduğu ortaya çıktı

Öcalan'ın yanındakilerin kim olduğu ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.