Spot piyasada elektrik fiyatları

Güncelleme:
Yarın için spot piyasa elektrik fiyatları en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük ise 1719 lira 99 kuruş olarak belirlendi. Gün öncesi piyasalarda işlem hacmi yüzde 8,8 azalarak 1 milyar 550 milyon 877 bin 833 lira oldu.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 8,8 azalarak 1 milyar 550 milyon 877 bin 833 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 17.00'de 3 bin 400 lira, en düşük 00.00-04.00 saatlerinde 1719 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 800 lira 86 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 864 lira 97 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1719 lira 98 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi
