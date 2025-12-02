Haberler

Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Belirlendi

Güncelleme:
Yarın için spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 400 lira olarak belirlendi. İşlem hacmi ise yüzde 1,04 azalarak 1 milyar 928 milyon lira olarak gerçekleşti.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,04 azalarak 1 milyar 928 milyon 845 bin 346 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 07.00-09.00 ve 16.00-21.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük 12.00'de 2 bin 400 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 167 lira 39 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 169 lira 6 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 500 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi
