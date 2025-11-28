Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Belirlendi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 384 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 4,7 azalarak 1 milyar 581 milyon 3 bin 710 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 08.00 ile 17.00-20.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük 01.00'de 2 bin 384 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 947 lira 29 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 963 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1719 lira 98 kuruş olarak kayıtlara geçti.