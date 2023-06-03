Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Belirlendi

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 1199 lira 99 kuruş, en düşük 99 lira 99 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 58,7 azalışla 281 milyon 512 bin 928 lira oldu. Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 0.00-02.00 ile 19.00'da 1199 lira 99 kuruş, en düşük saat 12.00'de 99 lira 99 kuruş olarak tespit edildi. Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 706 lira 14 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 695 lira 52 kuruş oldu. Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 2 bin 299 lira 98 kuruş, en düşük 750 lira olarak belirlendi.