Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Belirlendi

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 299 lira 98 kuruş, en düşük 750 lira olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 27,7 azalışla 681 milyon 461 bin 315 lira oldu. Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 2 bin 299 lira 98 kuruş, en düşük saat 12.00'de 750 lira olarak tespit edildi. Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1487 lira 9 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1489 lira 65 kuruş oldu. Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 2 bin 450 lira, en düşük 1348 lira 98 kuruş olarak belirlendi.