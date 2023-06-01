Spot piyasada elektrik fiyatları belirlendi

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 450 lira, en düşük 1348 lira 98 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,51 artışla 942 milyon 378 bin 67 lira oldu. Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 2 bin 450 lira, en düşük saat 12.00'de 1348 lira 98 kuruş olarak tespit edildi. Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1913 lira 16 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1915 lira 17 kuruş oldu. Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 2 bin 600 lira, en düşük 1348 lira 99 kuruş olarak belirlendi.