Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Artış Gösterdi

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük ise 1719 lira 99 kuruş olarak belirlendi. Bugünkü işlem hacmi ise yüzde 12,6 azalarak 2 milyar 50 milyon lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1719 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 12,6 azalarak 2 milyar 50 milyon 364 bin 814 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 19.00-22.00 ve 00.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 12.00'de 1719 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin lira 66 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 994 lira 71 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 900 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Başak Erkalan - Ekonomi
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