Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Artış Gösterdi

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Yarın için spot elektrik piyasasında bir megavatsaat fiyatı 3 bin 399 lira olarak belirlendi. İşlem hacmi ise bir önceki güne göre yüzde 35 azaldı.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 399 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 35 azalarak 953 milyon 551 bin 690 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 20.00-21.00 saatlerinde 3 bin 399 lira, en düşük saat 10.00-12.00'de 0 (sıfır) olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1599 lira 39 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1600 lira 6 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 399 lira, en düşük 501 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi
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