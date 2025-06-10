Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin 360 lira, en düşük 1001 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin 360 lira, en düşük 1001 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 68 artarak 1 milyar 537 milyon 808 bin 942 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 3 bin 360 lira, en düşük saat 12.00'de 1001 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 416 lira 35 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 407 lira 97 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 399 lira, en düşük 200 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Fuat Kabakcı - Ekonomi
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