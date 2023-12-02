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Spot piyasada elektrik fiyatları

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 441 lira 42 kuruş, en düşük 250 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 441 lira 42 kuruş, en düşük 250 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 36 azalarak 631 milyon 169 bin 845 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 2 bin 441 lira 42 kuruş, en düşük 12.00'de 250 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1268 lira 92 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1292 lira 47 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 749 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Ekonomi

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