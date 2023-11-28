Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 699 lira, en düşük 1000 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 699 lira, en düşük 1000 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,6 azalarak 1 milyar 239 milyon 426 bin 562 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 2 bin 699 lira, en düşük saat 03.00'te 1000 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1919 lira 39 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1988 lira 84 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1349 lira 98 kuruş olarak kayıtlara geçti.