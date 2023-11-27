Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1349 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1349 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,8 azalarak 1 milyar 272 milyon 711 bin 805 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 08.00 ve 09.00 saatlerinde 2 bin 700 lira, en düşük saat 23.00'te 1349 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 104 lira 47 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 129 lira 17 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1253 lira 41 kuruş olarak kayıtlara geçti.