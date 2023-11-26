Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1253 lira 41 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1253 lira 41 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 74,31 artarak 1 milyar 323 milyon 118 bin 952 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 08.00-09.00 ve 15.00-18.00 saatlerinde 2 bin 700 lira, en düşük saat 03.00'te 1253 lira 41 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 237 lira 30 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 301 lira 67 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 2 bin 499 lira 99 kuruş, en düşük 553 lira 12 kuruş olarak kayıtlara geçti.