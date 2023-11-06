Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1446 lira 7 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1446 lira 7 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün, düne göre yüzde 21,7 artarak 1 milyar 311 milyon 844 bin 119 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 07.00-09.00 ve 15.00-22.00 saatlerinde 2 bin 700 lira, en düşük saat 12.00'de 1446 lira 7 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 468 lira 6 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 474 lira 41 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 435 lira 13 kuruş olarak kayıtlara geçti.