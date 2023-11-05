Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 435 lira 13 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 435 lira 13 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün, düne göre yüzde 137,3 artarak 1 milyar 77 milyon 949 bin 825 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 8.00, 9.00 ve 15.00-21.00 saatlerinde 2 bin 700 lira, en düşük saat 00.00'da 435 lira 13 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin lira 56 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 100 lira 9 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 1594 lira 98 kuruş, en düşük 12 lira 34 kuruş olarak kayıtlara geçti.