Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 640 lira, en düşük 624 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 640 lira, en düşük 624 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün, düne göre yüzde 34,8 azalarak 713 milyon 107 bin 52 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 18.00'de 2 bin 640 lira, en düşük saat 12.00 ve 23.00'te 624 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1450 lira 95 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1473 lira 52 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1250 lira olarak kayıtlara geçti.