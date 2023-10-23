Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1999 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1999 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün, düne kıyasla yüzde 0,4 azalarak 1 milyar 252 milyon 319 bin 834 lira oldu.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 08.00'de ve 14.00-22.00 saatlerinde 2 bin 700 lira, en düşük saat 12.00'de 1999 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 473 lira 5 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 474 lira 61 kuruş oldu.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1999 lira 99 kuruş olarak belirlendi.