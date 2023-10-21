Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 500 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 500 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün, düne kıyasla yaklaşık yüzde 18,5 azalarak 906 milyon 354 bin 758 lira oldu.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 17.00-20.00 saatlerinde 2 bin 700 lira, en düşük saat 12.00'de 500 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 17 lira 75 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 15 lira 27 kuruş oldu.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1499 lira 99 kuruş olarak belirlendi.