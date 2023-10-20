Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1499 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1499 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün, düne kıyasla yaklaşık yüzde 2,87 azalarak 1 milyar 112 milyon 21 bin 99 lira oldu.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 17.00-21.00 saatlerinde 2 bin 700 lira, en düşük saat 12.00'de 1499 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 327 lira 48 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 332 lira 6 kuruş oldu.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1500 lira 1 kuruş olarak belirlendi.