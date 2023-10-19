Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1500 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1500 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne kıyasla yaklaşık yüzde 6,1 azalarak 1 milyar 144 milyon 976 bin 755 lira oldu.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 17.00 ve 18.00 saatlerinde 2 bin 700 lira, en düşük saat 12.00'de 1500 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 288 lira 8 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 294 lira 36 kuruş oldu.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1685 lira olarak belirlendi.