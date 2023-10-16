Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1799 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1799 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne kıyasla yüzde 3,46 artarak 1 milyar 170 milyon 187 bin 300 lira oldu.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 17.00-20.00 saatlerinde 2 bin 700 lira, en düşük saat 02.00'de 1799 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 333 lira 44 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 355 lira 89 kuruş oldu.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı bugün ise en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1499 lira 99 kuruş olarak belirlendi