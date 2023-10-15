Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1499 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1499 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne kıyasla yüzde 17,2 artarak 1 milyar 131 milyon 32 bin 929 lira oldu.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 08.00, 09.00 ve 19.00 saatlerinde 2 bin 700 lira, en düşük 12.00'de 1499 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 279 lira 74 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 288 lira 16 kuruş oldu.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı bugün ise en yüksek 2 bin 649 lira 99 kuruş, en düşük 1249 lira 99 kuruş olarak belirlendi