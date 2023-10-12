Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1499 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1499 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün, düne göre yüzde 0,45 artarak 1 milyar 225 milyon 339 bin 100 lira oldu.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 17.00 ve 20.00 saatleri arasında 2 bin 700 lira, en düşük 04.00'te 1499 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 369 lira 40 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 366 lira 39 kuruş oldu.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1612 lira olarak belirlendi.