Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 2 bin 699 lira, en düşük 1324 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 2 bin 699 lira, en düşük 1324 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün, düne göre yüzde 7,2 azalarak 1 milyar 84 milyon 676 bin 91 lira oldu.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 17.00'de 2 bin 699 lira, en düşük saat 12.00'de 1324 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 122 lira 10 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 133 lira 5 kuruş oldu.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün 2 bin 700 lira, en düşük 1347 lira 99 kuruş olarak belirlendi.