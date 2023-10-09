Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1347 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1347 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün, düne göre yüzde 8,9 artarak 1 milyar 169 milyon 75 bin 764 lira oldu.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 17.00 ile 19.00 arasında 2 bin 700 lira, en düşük saat 23.00'te 1347 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 267 lira 4 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 285 lira 50 kuruş oldu.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1347 lira 98 kuruş olarak belirlendi.