Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1594 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1594 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 17,8 artarak 1 milyar 260 milyon 426 bin 630 lira oldu.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00 ile 19.00 arasında 2 bin 700, en düşük saat 12.00'de 1594 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 326 lira 50 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 336 lira 67 kuruş oldu.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 699 lira 83 kuruş, en düşük 1493 lira 98 kuruş olarak belirlendi.