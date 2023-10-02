Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 699 lira 83 kuruş, en düşük 1493 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 699 lira 83 kuruş, en düşük 1493 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,09 artarak 1 milyar 69 milyon 455 bin 995 lira oldu.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00 ile 19.00 arasında 2 bin 699 lira 83 kuruş, en düşük saat 03.00 ile 05.00 arasında ve 12.00'de 1493 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 73 lira 13 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 107 lira 25 kuruş oldu.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 699 lira 80 kuruş, en düşük 1249 lira 99 kuruş olarak belirlendi.