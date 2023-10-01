Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 699 lira 80 kuruş, en düşük 1249 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 699 lira 80 kuruş, en düşük 1249 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 31,3 artarak 1 milyar 37 milyon 37 bin 337 lira oldu.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 2 bin 699 lira 80 kuruş, en düşük saat 16.00 ve 18.00'da 1249 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 15 lira 77 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 70 lira 82 kuruş oldu.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 600 lira, en düşük 500 lira olarak belirlendi.