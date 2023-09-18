Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1550 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1550 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 12,8 artarak 1 milyar 136 milyon 215 bin 222 lira oldu.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 2 bin 700 lira, en düşük 04.00'te 1550 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1991 lira 31 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin lira 48 kuruş oldu.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 597 lira 87 kuruş, en düşük 1000 lira olarak belirlendi.