Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 2 bin 500 lira, en düşük 1500 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 2 bin 500 lira, en düşük 1500 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 8,14 artarak 1 milyar 134 milyon 285 bin 802 lira oldu.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 2 bin 500 lira, en düşük saat 03.00'te 1500 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 10 lira 68 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 22 lira 90 kuruş oldu.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 450 lira, en düşük 980 lira olarak belirlendi.