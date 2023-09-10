Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 450 lira, en düşük 980 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 450 lira, en düşük 980 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 42,1 artarak 1 milyar 48 milyon 868 bin 824 lira oldu.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 19.00'da 2 bin 450 lira, en düşük saat 06.00'da 980 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1852 lira 78 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1896 lira 28 kuruş oldu.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 484 lira 66 kuruş, en düşük 250 lira 1 kuruş olarak belirlendi.