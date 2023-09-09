Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 484 lira 66 kuruş, en düşük 250 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 484 lira 66 kuruş, en düşük 250 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 29,28 azalarak 737 milyon 808 bin 72 lira oldu.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 19.00'da 2 bin 484 lira 66 kuruş, en düşük saat 12.00'de 250 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1442 lira 3 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1455 lira 60 kuruş oldu.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 596 lira 15 kuruş, en düşük 1349 lira 97 kuruş olarak belirlendi.