Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 598 lira 79 kuruş, en düşük 1628 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 598 lira 79 kuruş, en düşük 1628 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 8,52 artarak 1 milyar 261 milyon 141 bin 391 lira oldu.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 20.00'de 2 bin 598 lira 79 kuruş, en düşük saat 02.00'de 1628 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 174 lira 49 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 200 lira 90 kuruş oldu.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 596 lira 28 kuruş, en düşük 1500 lira olarak belirlendi.