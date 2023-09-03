Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 596 lira 28 kuruş, en düşük 1500 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 596 lira 28 kuruş, en düşük 1500 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 86,1 azalarak 1 milyar 162 milyon 96 bin 882 oldu.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 17.00'de 2 bin 596 lira 28 kuruş, en düşük saat 05.00'te 1500 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 54 lira 9 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 89 lira 73 kuruş oldu.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 517 lira 99 kuruş, en düşük 980 lira olarak belirlendi.