Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 517 lira 99 kuruş, en düşük 980 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 517 lira 99 kuruş, en düşük 980 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 20,3 azalarak 842 milyon 380 bin 533 oldu.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 20.00'de 2 bin 517 lira 99 kuruş, en düşük saat 12.00'de 980 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1699 lira 59 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1713 lira 43 kuruş oldu.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 598 lira 4 kuruş, en düşük 1349 lira 98 kuruş olarak belirlendi.