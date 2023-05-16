Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 600 lira, en düşük 1698 lira 97 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 600 lira, en düşük 1698 lira 97 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 6 artışla 1 milyar 144 milyon 828 bin 922 lira oldu.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00 ve 21.00'de 2 bin 600 lira, en düşük saat 06.00'da 1698 lira 97 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 134 lira 71 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 147 lira 58 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 2 bin 600 lira, en düşük 1249 liradan işlem gördü.